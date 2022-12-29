Россиянам рассказали, в каких случаях живая ель может быть опасной для здоровья

Натуральные ёлки практически никак не вредят человеку и даже могут помочь снять стресс. Такие новогодние украшения представляют опасность лишь в редких случаях, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

Живая ёлка может быть опасна для человека в том случае, если у него есть аллергия. Но зимой это маловероятно, поскольку дерево цветёт в тёплое время года. Однако при перевозке ели можно заразиться инфекцией.

"При транспортировке дерева из леса возможно заражение инфекцией. Если грязь со ствола попала в рану, необходимо показаться врачу и сделать прививку против столбняка", — сказал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Он добавил, что польза эфирных масел, которыми обладает ель, не доказана. При этом терапевт признал, что они полезны для профилактики постковидного состояния.

Запах живой ели у многих вызывает хорошее настроение благодаря ассоциациям с детством и Новым годом. Так считает врач – психиатр-психотерапевт Алексей Вилков. Он также рассказал изданию о том, что эфирные масла этого дерева помогают успокоиться.

"Воздействие этих масел дома может снимать стресс, усталость, раздражительность после тяжёлого дня. И нахождение вблизи живой ёлки так же благотворно влияет на человека, как и прогулки по лесу", — сказал он.