Врач объяснил, почему откладывать операцию на носовую перегородку — себе дороже

Многие часто не спешат обращаться к врачам, когда сталкиваются с различными проблемами носа, хотя порой бывают случаи, что необходима не просто помощь специалиста, но и целая операция. О том, когда действительно нужно ложиться "под нож", Лайфу рассказал врач-отоларинголог Илья Зябкин.

"При нарушении носового дыхания, вызванного искривлением перегородки носа, и вовремя не выполненная, отложенная в долгий ящик септопластика может привести к развитию воспалительных заболеваний пазух носа — гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит. Хронический насморк — далеко не безобидное состояние. При этом возникать может как острое, так и хроническое воспаление", — отметил Зябкин.

По словам специалиста, острый синусит может привести к целому ряду опасных осложнений. Внимание стоит обратить и на хронический синусит, который, в отличие от острого, лечится достаточно сложно, и часто в таком случае операция требуется на пазухах носа.

"Сильное искривление перегородки носа может вызывать храп. Храп может быть неосложнённым — довольно безобидным состоянием, представляющим исключительно социальную проблему, но нередко под маской банального храпа может скрываться синдром остановки дыхания во сне — более тяжёлое состояние, обусловленное обструкцией верхних дыхательных путей", — привёл вторую причину отоларинголог.

У людей с апноэ организм может испытывать резкую нехватку кислорода. Важно отметить и высокие показатели смертности от этого заболевания. Кроме того, у людей с апноэ очень часто тяжело поддаются коррекции хронические заболевания, однако исправить это можно при помощи грамотной диагностики.

"Искривление перегородки носа может провоцировать хронический ринит и дальнейшую зависимость от сосудосуживающих капель. Прохождение воздуха по внутриносовым путям имеет определённые законы, а позволяет соблюдать эти законы правильное анатомическое строение внутриносовых структур. Искривление перегородки носа приводит к резкому изменению аэродинамических свойств полости носа", — добавил врач.

В данном случае стоит обратить внимание на хронический вазомоторный ринит, при котором происходит нарушение функции сосудов нижних носовых раковин, что приводит к нарушению носового дыхания, сухости носа и даже снижению обоняния.

"Свободное носовое дыхание — это не роскошь, а физиологическая норма. В случае нарушения этого процесса неминуемо страдают многие другие системы нашего организма. Нарушение носового дыхания — это не просто дискомфорт. Перечислять связанные с этим последствия можно очень долго: это развитие бронхитов, бронхиальной астмы, синуситов, обезвоживания и даже носовых кровотечений", — сформулировал Зябкин четвёртую причину.

Врач напомнил, что носовое дыхание участвует в терморегуляции организма и как часть дыхательного процесса контролируется гипоталамусом. При правильном дыхании через нос можно даже снизить артериальное давление и уровень стресса.

"При интенсивных нагрузках выключение носового дыхания способствует охлаждению и снижению сопротивляемости слизистой оболочки полости рта, что способствует увеличению хронических заболеваний верхних дыхательных путей на фоне снижения иммунного статуса. При физических нагрузках при нарушении носового дыхания наблюдается уменьшение уровня кислорода и увеличение содержания углекислоты в лёгких, а также уменьшение насыщения гемоглобина кислородом на 20–30%, что очень вредно сказывается на всём организме в общем и на его производительности в частности," — обратил внимание специалист на дыхание тех, кто активно занимается спортом.