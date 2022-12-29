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29 декабря, 08:30

Врач объяснил, почему откладывать операцию на носовую перегородку — себе дороже

Отоларинголог Зябкин призвал не откладывать операцию при проблемах с носовой перегородкой

Многие часто не спешат обращаться к врачам, когда сталкиваются с различными проблемами носа, хотя порой бывают случаи, что необходима не просто помощь специалиста, но и целая операция. О том, когда действительно нужно ложиться "под нож", Лайфу рассказал врач-отоларинголог Илья Зябкин.

"При нарушении носового дыхания, вызванного искривлением перегородки носа, и вовремя не выполненная, отложенная в долгий ящик септопластика может привести к развитию воспалительных заболеваний пазух носа — гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит. Хронический насморк — далеко не безобидное состояние. При этом возникать может как острое, так и хроническое воспаление", — отметил Зябкин.

По словам специалиста, острый синусит может привести к целому ряду опасных осложнений. Внимание стоит обратить и на хронический синусит, который, в отличие от острого, лечится достаточно сложно, и часто в таком случае операция требуется на пазухах носа.

"Сильное искривление перегородки носа может вызывать храп. Храп может быть неосложнённым довольно безобидным состоянием, представляющим исключительно социальную проблему, но нередко под маской банального храпа может скрываться синдром остановки дыхания во сне — более тяжёлое состояние, обусловленное обструкцией верхних дыхательных путей", — привёл вторую причину отоларинголог.

У людей с апноэ организм может испытывать резкую нехватку кислорода. Важно отметить и высокие показатели смертности от этого заболевания. Кроме того, у людей с апноэ очень часто тяжело поддаются коррекции хронические заболевания, однако исправить это можно при помощи грамотной диагностики.

"Искривление перегородки носа может провоцировать хронический ринит и дальнейшую зависимость от сосудосуживающих капель. Прохождение воздуха по внутриносовым путям имеет определённые законы, а позволяет соблюдать эти законы правильное анатомическое строение внутриносовых структур. Искривление перегородки носа приводит к резкому изменению аэродинамических свойств полости носа", — добавил врач.

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В данном случае стоит обратить внимание на хронический вазомоторный ринит, при котором происходит нарушение функции сосудов нижних носовых раковин, что приводит к нарушению носового дыхания, сухости носа и даже снижению обоняния.

"Свободное носовое дыхание — это не роскошь, а физиологическая норма. В случае нарушения этого процесса неминуемо страдают многие другие системы нашего организма. Нарушение носового дыхания — это не просто дискомфорт. Перечислять связанные с этим последствия можно очень долго: это развитие бронхитов, бронхиальной астмы, синуситов, обезвоживания и даже носовых кровотечений", — сформулировал Зябкин четвёртую причину.

Врач напомнил, что носовое дыхание участвует в терморегуляции организма и как часть дыхательного процесса контролируется гипоталамусом. При правильном дыхании через нос можно даже снизить артериальное давление и уровень стресса.

"При интенсивных нагрузках выключение носового дыхания способствует охлаждению и снижению сопротивляемости слизистой оболочки полости рта, что способствует увеличению хронических заболеваний верхних дыхательных путей на фоне снижения иммунного статуса. При физических нагрузках при нарушении носового дыхания наблюдается уменьшение уровня кислорода и увеличение содержания углекислоты в лёгких, а также уменьшение насыщения гемоглобина кислородом на 20–30%, что очень вредно сказывается на всём организме в общем и на его производительности в частности," — обратил внимание специалист на дыхание тех, кто активно занимается спортом.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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