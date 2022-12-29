В Красноярске бывшего районного судью приговорили к 13 годам колонии за получение взятки

Бывшего заместителя председателя Советского районного суда Красноярска признали виновным в получении взятки в сумме 1,2 миллиона рублей. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что взятку он получил в феврале 2019 года — за назначение более мягкого наказания обвиняемому по уголовному делу о сбыте наркотиков. Деньги судье передала адвокат.

"Незаконное вознаграждение передавалось за назначение её подзащитному более мягкого наказания по уголовному делу о сбыте наркотических средств, а также за содействие в принятии решения о его передаче после вынесения обвинительного приговора на родину, в Кыргызскую Республику, для дальнейшего отбывания наказания", — уточнили в прокуратуре.

Действия судьи и адвоката пресекли сотрудники регионального УФСБ. Кроме срока в тюрьме бывшего судью также приговорили к штрафу в размере шести миллионов рублей. Это пятикратный размер взятки. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.