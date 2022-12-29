Росмолодёжь, Минпросвещения и Роспотребнадзор стали лучшими ведомствами по работе в Интернете

Лучшими среди федеральных министерств и ведомств по работе в Интернете по итогам 2022 года стали Росмолодёжь, Минпросвещения и Роспотребнадзор. Таковы результаты рейтинга, составленного АНО "Диалог". Эксперты выбрали лучших уже в четвёртый раз подряд. В топ-10 по качеству интернет-коммуникации также вошли: Минфин, Минобрнауки, ФТС, Минэкономразвития, Министерство культуры, Росстат и Минздрав.

Особое внимание в этом текущем рейтинге было уделено работе с комментариями как ключевому инструменту получения обратной связи о работе органов власти от граждан.

По словам зампредседателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадима Ампелонского, распределение мест в тройке лидеров в этом году его не удивило.

"Росмолодёжь, которую возглавляет Ксения Разуваева, Минпросвещения во главе с Сергеем Кравцовым и Роспотребнадзор — это давние лидеры по взаимодействию с аудиториями, по взаимодействию с гражданами в социальных сетях. У них системно поставлена в этом плане работа. Отрадна та динамика, которую продемонстрировали Минфин и особенно Росстат. Казалось, что это такие закрытые ведомства, но и они научились работать в социальных сетях", — отметил он в беседе с Лайфом.

По мнению Ампелонского, результаты рейтинга говорят о том, что российские государственные органы стремятся ускорить процессы решения реальных проблем граждан, которые те высказывают в социальных сетях. И такие рейтинги в этом существенно помогают.

"Рейтинг представленности государственных органов в социальных сетях, который публикует АНО "Диалог", — это серьёзное исследование, в котором учитывается огромное количество критериев и факторов, таких как качество контента, активность аудитории и так далее", — добавил он.