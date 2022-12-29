"Тяга к эпатажным заявлениям": Клишас раскритиковал коллегу за идею забирать имущество уехавших россиян

Напомним, ранее сенатор Сергей Цеков предложил конфисковать имущество граждан России, покинувших страну и критикующих её из-за границы, а полученные средства направить участникам СВО. Член Совфеда считает, что такие меры нужно применить ко всем — даже к звёздам и айтишникам. А вот депутат Госдумы Николай Брыкин призвал законодательно признавать иноагентами "предателей Родины". Политик уточнил, что принял твёрдое решение об инициации законодательства о "перебежчиках". Он также указал на то, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России, "вытягивая их из нашей экономики".