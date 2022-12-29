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29 декабря, 08:00

"Тяга к эпатажным заявлениям": Клишас раскритиковал коллегу за идею забирать имущество уехавших россиян

Клишас раскритиковал идею сенатора Цекова о конфискации имущества уехавших россиян

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал антиконституционным и нереализуемым предложение своего коллеги Сергея Цекова конфисковать имущество уехавших россиян в пользу нужд спецоперации.

"У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает всё. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо", — написал Клишас в телеграм-канале.

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Напомним, ранее сенатор Сергей Цеков предложил конфисковать имущество граждан России, покинувших страну и критикующих её из-за границы, а полученные средства направить участникам СВО. Член Совфеда считает, что такие меры нужно применить ко всем — даже к звёздам и айтишникам. А вот депутат Госдумы Николай Брыкин призвал законодательно признавать иноагентами "предателей Родины". Политик уточнил, что принял твёрдое решение об инициации законодательства о "перебежчиках". Он также указал на то, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России, "вытягивая их из нашей экономики".

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ТАСС / Михаил Гребенщиков

Александра Вишнякова

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