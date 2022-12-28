Глава Минцифры выступил против запрета на выезд за границу для IT-специалистов

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не поддерживает идею о запрете на выезд за рубеж для IT-специалистов. Министр называет такую меру вредной.

"Мы считаем, что тут ограничений никаких не нужно — в этой ситуации они будут вредными. Мы за то, чтобы не вводить жёстких ограничений, и уж тем более [за то, чтобы] не ограничивать выезд за границу", — отметил Шадаев во время вебинара.

Глава Минцифры также считает не критичным, если айтишники будут продолжать работать за границей, но на российские компании, в целом же он выступил за возвращение специалистов этой отрасли на родину.