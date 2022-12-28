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28 декабря, 15:41

"Были прокушены язык и щека": Лайму Вайкуле чуть не убило током во время концерта в Одессе

Лайму Вайкуле чуть не убило током во время концерта в Одессе

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, как едва не лишилась жизни во время концерта в Одессе. Знаменитость призналась, что долгое время не могла оправиться от потрясения, поэтому только сейчас решила раскрыть подробности инцидента.

По словам 68-летней артистки, во время монтажа сцены рабочие повредили высоковольтный кабель. Однако об этом Вайкуле не было известно, и она как ни в чём не бывало ухватилась за металлический поручень во время выступления. В этот момент исполнительницу так ударило током, что она еле-еле смогла доползти за кулисы.

"Мне потом рассказали, что это был дикий спазм. У меня были прокушены язык и щека", — поделилась подробностями Вайкуле в новом выпуске шоу "Говорящие головы" на YouTube.

Как Лайма Вайкуле поддержала Украину, но не отказалась зарабатывать миллионы в России

Как Лайма Вайкуле поддержала Украину, но не отказалась зарабатывать миллионы в России

Ранее Вайкуле оказалась в центре скандала после заявления о том, что она содержала СССР, а её коллега по цеху и давняя подруга Алла Пугачёва и вовсе тащила на своих плечах всю Россию. Столь громкие слова не оставила без внимания даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Александров

Наталья Исакова

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