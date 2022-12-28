Творчество Инстасамки призвали проверить на склонение к проституции

Всероссийское общественное движение "Отцы России" просит прокуратуру и Следком проверить творчество исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, на склонение к проституции и разложение детской психики. Авторы обращения требуют запретить её концерты, поскольку считают, что она негативно влияет на детей, пишет Mash.

"Прошу запретить концерты певицы Дарьи Евгеньевны Зотеевой, более известной как Инстасамка, на которых она демонстрирует аморальный и неподобающий для общества образ жизни", — цитирует телеграм-канал члена правления "Отцов России" Андрея Згонникова.

Авторы обращения считают, что Инстасамка занимается нравственным растлением детей, а её песни наполнены пропагандой насилия, употребления алкоголя и наркотических веществ, а также сексуальной тематикой.

Ранее Лайф сообщал о том, что прокуратура Санкт-Петербурга нашла в видеоклипе рэпера Мирона Фёдорова*, который известен как Oxxxymiron*, публичные призывы к сепаратизму. Речь, как сообщают СМИ, идёт о ролике на песню "Ойда", административное дело уже передано в суд.