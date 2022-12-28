Прокуратура Петербурга нашла в клипе Oxxxymiron призывы к сепаратизму

Прокуратура Санкт-Петербурга нашла в видеоклипе рэпера Мирона Фёдорова*, который известен как Oxxxymiron*, публичные призывы к сепаратизму. Речь, как сообщают СМИ, идёт о ролике на песню "Ойда", административное дело уже передано в суд.

На сайте ведомства сообщается, что в ходе проверки клипа, размещённого в одной из соцсетей "на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности", удалось выявить призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Это подтвердила и экспертиза, проведённая специалистами СПбГУ по заказу прокуратуры. Однако имя артиста и название трека не раскрываются.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, речь идёт именно о ролике на песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron, который опубликован на его личной странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Лайф рассказывал, что Oxxxymiron оштрафовали за стрим 24 февраля. С рэпера взыскали 45 тысяч рублей за видео, которое он опубликовал в первый день специальной военной операции на Украине.