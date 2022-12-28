Родителям посоветовали не кормить детей до трёх лет вяжущей хурмой

Употребление хурмы может быть опасным для глотательных функций человека из-за её вяжущего вкуса. Аккуратнее с ней стоит быть и тем, кто страдает сахарным диабетом. Такие рекомендации в беседе с радио Sputnik дала диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычёва.

"Людям, которые страдают нарушением глотания, которые не могут эффективно пережёвывать пищу, например из-за заболевания зубов, нужно быть осторожными при употреблении вяжущей хурмы. Детям до трёх лет лучше хурму не давать, потому что у них вяжущий вкус может нарушить процесс глотания. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при нарушении перистальтики пищевода хурма может вызывать чувство кома или ощущение, что пищу невозможно проглотить. Таким пациентам лучше ограничивать употребление хурмы", — отметила Сычёва.

Вяжущий вкус появляется вследствие высокого содержания танинов в хурме. Именно они могут создать ощущение скованности во рту, из-за чего становится некомфортно глотать. Также хурма может резко увеличить уровень глюкозы в крови, поэтому для людей с сахарным диабетом допустимо съедать 50–200 граммов и делать это после обеда в сочетании с орехами, так как за счёт жира они могут уменьшить скачок сахара в крови.

При этом избавиться от вяжущего вкуса хурмы можно, если снять кожуру или обдать её кипятком. Также можно заморозить фрукт или же просто прополоскать рот сразу после его употребления.