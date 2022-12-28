"В отставку!": Немцы обвинили Бербок в наращивании ненависти россиян к Германии

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после её заявления о том, что нормальные отношения ФРГ с Россией невозможны. В частности, они потребовали отставки министра.

"Всё, что она говорит или делает, прямо противоречит национальным интересам Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить её в отставку", — подчеркнул один из комментаторов.

Другой же добавил, что подобные недальновидные и провокационные высказывания Бербок лишь усиливают ненависть россиян к Германии, что может иметь плачевные последствия. Кто-то обвинил министра в некорректности и назвал это высказывание позором. Также пользователи иронично подчеркнули, что сегодня Германия должна наслаждаться своей зависимостью и от США.