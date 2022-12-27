Бербок предрекла Украине долгую дорогу в ЕС
Глава МИД Германии Бербок предупредила украинцев о долгом и нелёгком пути в Евросоюз
Для вступления в Евросоюз Украине предстоит пройти долгий путь, полный различных сложностей, связанных со стандартами объединения. Такое мнение в интервью румынскому телеканалу Digi24 озвучила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По её словам, руководство ЕС тоже должно подготовиться к совершению шага навстречу Киеву, поскольку "просто поднять ещё один новый флаг над зданием совета в Брюсселе", как выразилась Бербок, недостаточно.
"Путь будет ещё долгим и, конечно, иногда трудным, но мы должны сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации её правовой системы и стандартов со стандартами ЕС", — резюмировала политик.
Ранее в Twitter разгорелся скандал вокруг заявления Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы "хочет сломить" украинцев. Оказалось, что мнение госпожи Бербок разделяют отнюдь не все. Чаще всего её критиковали за лицемерие: вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия вкладывает деньги в затягивание конфликта.
Getty Images / Andreas Rentz