Бербок предрекла Украине долгую дорогу в ЕС

Для вступления в Евросоюз Украине предстоит пройти долгий путь, полный различных сложностей, связанных со стандартами объединения. Такое мнение в интервью румынскому телеканалу Digi24 озвучила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По её словам, руководство ЕС тоже должно подготовиться к совершению шага навстречу Киеву, поскольку "просто поднять ещё один новый флаг над зданием совета в Брюсселе", как выразилась Бербок, недостаточно.

"Путь будет ещё долгим и, конечно, иногда трудным, но мы должны сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации её правовой системы и стандартов со стандартами ЕС", — резюмировала политик.