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27 декабря, 15:08

Бербок предрекла Украине долгую дорогу в ЕС

Глава МИД Германии Бербок предупредила украинцев о долгом и нелёгком пути в Евросоюз

Для вступления в Евросоюз Украине предстоит пройти долгий путь, полный различных сложностей, связанных со стандартами объединения. Такое мнение в интервью румынскому телеканалу Digi24 озвучила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По её словам, руководство ЕС тоже должно подготовиться к совершению шага навстречу Киеву, поскольку "просто поднять ещё один новый флаг над зданием совета в Брюсселе", как выразилась Бербок, недостаточно.

"Путь будет ещё долгим и, конечно, иногда трудным, но мы должны сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации её правовой системы и стандартов со стандартами ЕС", — резюмировала политик.

"Пусть сама лежит в окопах": Немцы обвинили Бербок в разжигании конфликта на Украине

"Пусть сама лежит в окопах": Немцы обвинили Бербок в разжигании конфликта на Украине

Ранее в Twitter разгорелся скандал вокруг заявления Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы "хочет сломить" украинцев. Оказалось, что мнение госпожи Бербок разделяют отнюдь не все. Чаще всего её критиковали за лицемерие: вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия вкладывает деньги в затягивание конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Andreas Rentz

Марина Калегина

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