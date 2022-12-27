Сенатор Косачёв назвал Евросоюз главным провалом 2022 года

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал Евросоюз главным провалом 2022 года. Он считает, что у ЕС нет никакой самостоятельности в любых аспектах на международной арене.

"От самостоятельности и повышения роли ЕС, о которой довольно робко и абстрактно некоторое время говорил президент Франции Эмманюэль Макрон, не осталось даже намёков. Объединённая Европа фактически утратила субъектность на международной арене, касается ли это вопросов безопасности или дипломатии", — заявил парламентарий журналистам.

Косачёв считает, что США не только ослабили Европу, но и "деевропеизировали" её, внедрив русофобскую, проамериканскую политику. Он назвал постыдным поведение европейских лидеров, которые "каются" в том, что было основой политики разрядки и сотрудничества, а также отказываются от взаимодействия с Россией.

Сенатор считает, что США пересекли все "красные линии" — десятилетиями продвигали военный альянс к границам РФ, а также настраивали соседние страны против России, вплоть до поощрения госпереворотов.