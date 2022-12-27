Сенатор Косачёв назвал Евросоюз главным провалом 2022 года
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал Евросоюз главным провалом 2022 года. Он считает, что у ЕС нет никакой самостоятельности в любых аспектах на международной арене.
"От самостоятельности и повышения роли ЕС, о которой довольно робко и абстрактно некоторое время говорил президент Франции Эмманюэль Макрон, не осталось даже намёков. Объединённая Европа фактически утратила субъектность на международной арене, касается ли это вопросов безопасности или дипломатии", — заявил парламентарий журналистам.
Косачёв считает, что США не только ослабили Европу, но и "деевропеизировали" её, внедрив русофобскую, проамериканскую политику. Он назвал постыдным поведение европейских лидеров, которые "каются" в том, что было основой политики разрядки и сотрудничества, а также отказываются от взаимодействия с Россией.
Сенатор считает, что США пересекли все "красные линии" — десятилетиями продвигали военный альянс к границам РФ, а также настраивали соседние страны против России, вплоть до поощрения госпереворотов.
Напомним, ранее Евросоюз официально озвучил новые санкции против России, объединение опубликовало девятый пакет ограничений. Так, под рестрикции попали некоторые политики, представители культуры и СМИ.
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ТАСС / Михаил Терещенко