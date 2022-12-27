VK подготовил новогоднее шоу с участием The Hatters, Мари Краймбрери и Клавы Коки

VK подготовил новогоднее шоу с популярными исполнителями, бесплатными квизами и увлекательными лекциями с участием звёздных спикеров.

"В официальном сообществе VK Музыки 28 декабря в 20:23 по московскому времени начнётся онлайн-трансляция новогоднего шоу "VK под шубой". Для зрителей выступят 10AGE, Andro, IOWA, ELMAN, Escape, Клава Кока, Konfuz, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, NЮ, RASA, Тося Чайкина и The Hatters — популярные артисты исполнят новые версии культовых зимних песен вместе с заслуженными звёздами эстрады, имена которых пока держатся в секрете", — рассказали в пресс-службе.

В январские праздники пользователей соцсети также ждут увлекательные онлайн-викторины на разную тематику. К примеру, вопросы будут про новогоднее кино, музыку или "Гарри Поттера". VK-квизы будут проходить 2, 4, 6 и 8 января.