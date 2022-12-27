Устюгов заявил, что готов извиниться перед Большуновым за столкновение на Кубке России

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов заявил, что готов извиниться перед своим коллегой Александром Большуновым за инцидент с жутким падением во время этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске, после которого последний ненадолго потерял сознание. Об этом пишет "Матч ТВ".

"Сначала был первый контакт, я немножко подтолкнул его, чтобы он шире пошёл. Потом случился второй или третий, когда мы упали. Подсечки я знаю как делать, мне делали их на тренировках, это не было умышленно. Я хотел немного жёстче сработать, но чтобы умышленно, чтобы падали, травмировались — я не такой человек. <...> Если я был не прав, я извинюсь, я пытался действовать жёстче, чем в других спринтах", — заявил Устюгов.

Он также заметил, что между ним и Большуновым нет никакого конфликта, а два произошедших ранее на трассах Кубка России инцидента — абсолютно разные, и связывать их между собой бессмысленно.