"Не понимал, где нахожусь": Большунов разбил лицо и потерял сознание после падения во время гонки
Лыжник Большунов столкнулся с Устюговым в полуфинале спринта и потерял сознание
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов разбил лицо и ненадолго потерял сознание после столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.
"Я поехал впереди, потом на первом спуске Серёга посильнее растолкался и вышел вперёд. У меня лыжи лучше сработали, стал его обкатывать. На этом обкате он стал толкаться левой лыжей и прям в мою сторону. Я понял, что это было сделано специально. Мы упали. Я потерял сознание немного, пару секунд не понимал, где нахожусь. Потом нормально доехал", — приводит слова Большунова "Матч ТВ".
По словам Большунова, подобные инциденты не должны происходить во время соревнований, особенно на столь жёсткой трассе, как в Красногорске.
Как ранее рассказывал Лайф, Большунов в ходе классического спринта на прошлой неделе дважды подрезал Сергея Устюгова, после чего последний отказался принимать участие в награждении и не пожал обидчику руку, что-то сказав ему. Финишную черту он пересёк пятым.
ТАСС / Александр Демьянчук