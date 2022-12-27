"Не понимал, где нахожусь": Большунов разбил лицо и потерял сознание после падения во время гонки

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов разбил лицо и ненадолго потерял сознание после столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

"Я поехал впереди, потом на первом спуске Серёга посильнее растолкался и вышел вперёд. У меня лыжи лучше сработали, стал его обкатывать. На этом обкате он стал толкаться левой лыжей и прям в мою сторону. Я понял, что это было сделано специально. Мы упали. Я потерял сознание немного, пару секунд не понимал, где нахожусь. Потом нормально доехал", — приводит слова Большунова "Матч ТВ".

По словам Большунова, подобные инциденты не должны происходить во время соревнований, особенно на столь жёсткой трассе, как в Красногорске.