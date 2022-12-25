Лыжник Устюгов не пожал руку Большунову после этапа Кубка России в Красногорске
Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов после инцидента, произошедшего в спринте классическим стилем с Александром Большуновым, досрочно завершил соревнования на "Красногорской лыжне" и не стал участвовать в церемонии награждения. Он считает, что его подрезали на финальном забеге.
На этапе Кубка России он стал пятым. Как рассказал сам спортсмен после окончания гонки, ему не понравилось решение жюри не наказывать Большунова за поведение на трассе. После финиша лыжник даже не стал пожимать ему руку. Однако, несмотря на отсутствие желания выходить на старт, он отметил, что всё же планирует прокатиться ещё пару раз и уехать в конце соревнований.
"Побуду, потусуюсь, погуляю по новогодней Москве и выдвинусь в сторону дома", — добавил Устюгов.
А ранее Лайф писал, что возвращение российских спортсменов к участию в лыжных гонках могло бы оживить мужские соревнования. В этом признался двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг. Он отметил, что команда невероятно сильная, а также добавил, что соперников из РФ ему будет не хватать и после Рождества.
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ТАСС / ЕРА / KIMIMASA MAYAMA