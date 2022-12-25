Застреливший троих курдов пенсионер из Парижа планировал "убивать иностранцев" в пригороде
У 69-летнего француза, который застрелил в центре Парижа трёх человек, не было цели убить именно курдов. Как сообщила местная прокуратура, он просто планировал совершить преступление в столичном пригороде Сен-Дени.
По данным правоохранителей, рано утром он отправился в Сен-Дени, взяв с собой оружие и патроны, чтобы "убивать иностранцев". Однако, будучи на месте, мужчина передумал: якобы на улице было "слишком мало людей", а его одежда была неподходящей и мешала бы "быстро перезаряжать оружие". В доказательство найден билет на общественный транспорт из Сен-Дени, пробитый в 06:50 (08:50 мск), а также имеются кадры уличного видеонаблюдения. Таким образом, он вернулся домой, а позже отправился на улицу Энгиен в 10-м округе Парижа.
При этом преступник рассказал, что не был знаком ни с кем из убитых, а также не определил для себя точное количество жертв, лишь хотел истратить боезапас, после чего совершить самоубийство. В итоге он расстрелял двух женщин и мужчину на улице и ранил трёх человек в парикмахерской. Как выяснили в прокуратуре, пятеро были с турецким гражданством, а один — с французским. В настоящее время двое пострадавших всё ещё остаются в больнице.
Напомним, стрельба на улице Энгиен в Париже произошла 23 декабря, погибло три человека. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. Преступником оказался пожилой мужчина. Как он заявил, причиной его действий стал расизм. После трагедии вспыхнули беспорядки, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происшествие гнусной атакой на курдов.
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