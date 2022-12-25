Застреливший троих курдов пенсионер из Парижа планировал "убивать иностранцев" в пригороде

У 69-летнего француза, который застрелил в центре Парижа трёх человек, не было цели убить именно курдов. Как сообщила местная прокуратура, он просто планировал совершить преступление в столичном пригороде Сен-Дени.

По данным правоохранителей, рано утром он отправился в Сен-Дени, взяв с собой оружие и патроны, чтобы "убивать иностранцев". Однако, будучи на месте, мужчина передумал: якобы на улице было "слишком мало людей", а его одежда была неподходящей и мешала бы "быстро перезаряжать оружие". В доказательство найден билет на общественный транспорт из Сен-Дени, пробитый в 06:50 (08:50 мск), а также имеются кадры уличного видеонаблюдения. Таким образом, он вернулся домой, а позже отправился на улицу Энгиен в 10-м округе Парижа.