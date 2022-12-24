Застреливший трёх человек в Париже объяснил свои действия

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Парижа и убивший трёх курдов, после задержания заявил, что его действия можно объяснить расизмом. Об этом пишет издание Journal du Dimanche.

По данным газеты, через несколько минут после задержания, около 11:40 утра (13:40 мск), стрелявший сообщил, что его действия объясняются расизмом. Полицейские нашли у злоумышленника карточку сотрудника Национальной компании французских железных дорог (SNCF) на имя Уильяма М., рождённого 30 марта 1953 года в городе Монтрёй и проживающего в Париже недалеко от места преступления. 69-летний мужчина подтвердил информацию, изложенную в документе.