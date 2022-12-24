Под Артёмовском убит режиссёр, снявший фильм с Зеленским

Украинский режиссёр из Львова Олег Бобало убит в ходе боёв под Бахмутом. Об этом в соцсетях заявил его коллега Евгений Лавренчук.

"Под Бахмутом погиб мой коллега и приятель — режиссёр Олег Бобало. Олега больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Новых годов, время, когда мы вместе выступали во львовском молодёжном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса", — сообщил Лавренчук.

Олег Бобало — режиссёр короткометражки "Как казаки", сценарий которой в числе прочих готовила Елена Зеленская. В фильме снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что украинские режиссёры впервые за 24 года не приехали на международный фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол", поскольку по возвращении домой боятся за свою жизнь.