Жена Зеленского рассказала о первых минутах после начала российской спецоперации

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала о первых часах после начала российской военной спецоперации 24 февраля этого года. Интервью с ней опубликовала газета The Financial Times.

По словам супруги украинского лидера, Зеленский был уже одет в костюм с галстуком, когда она проснулась рано утром от приглушённых звуков взрывов на окраине Киева. На её вопрос о том, что происходит, он коротко ответил: "Началось". Зеленская заявила, что это не было неожиданностью, однако она испытывала шок, план действия в семье якобы заранее не обговаривался.

"Мы не обсуждали никаких деталей, что я должна делать с детьми, что он должен делать", — рассказала жена президента Украины.

Также Зеленская добавила, что сразу собрала сумку и разбудила детей, после чего они на несколько часов отправились в бункер. После этого семью украинского лидера на три месяца отвезли в укрытие.