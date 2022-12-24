В Полтаве депутаты не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину

На Украине депутаты Полтавского городского совета выступили против демонтажа памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, а также русскому поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом сообщает украинское издание "Полтавщина".

"Состоялась депутатская комиссия по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной, на которой рассмотрели несколько вопросов относительно полтавских памятников", — отмечается на сайте издания.

Как уточняется, за демонтаж памятников генералам Ватутину и Зыгину отдали свои голоса всего 20 депутатов, за демонтаж памятника Пушкину — 15. По итогам голосования решение принято не было.