В Полтаве депутаты не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину
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На Украине депутаты Полтавского городского совета выступили против демонтажа памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, а также русскому поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом сообщает украинское издание "Полтавщина".
"Состоялась депутатская комиссия по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной, на которой рассмотрели несколько вопросов относительно полтавских памятников", — отмечается на сайте издания.
Как уточняется, за демонтаж памятников генералам Ватутину и Зыгину отдали свои голоса всего 20 депутатов, за демонтаж памятника Пушкину — 15. По итогам голосования решение принято не было.
Ранее Лайф сообщал, что в Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину.