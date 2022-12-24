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23 декабря, 22:21

В Полтаве депутаты не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину

<p>Telegram / Политика страны</p>

Telegram / Политика страны

На Украине депутаты Полтавского городского совета выступили против демонтажа памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, а также русскому поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом сообщает украинское издание "Полтавщина".

"Состоялась депутатская комиссия по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной, на которой рассмотрели несколько вопросов относительно полтавских памятников", отмечается на сайте издания.

В Черновцах демонтировали последний в городе памятник Пушкину

В Черновцах демонтировали последний в городе памятник Пушкину

Как уточняется, за демонтаж памятников генералам Ватутину и Зыгину отдали свои голоса всего 20 депутатов, за демонтаж памятника Пушкину — 15. По итогам голосования решение принято не было.

Ранее Лайф сообщал, что в Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину.

Юлия Коновалова

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