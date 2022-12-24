Стало известно, как Авраам Руссо отреагировал на приговор пытавшимся его убить

"Мы полностью довольны решением суда. Хотя [иск] и удовлетворён частично, но виновные понесли должное наказание. Обжаловать приговор мы не будем, считаем его законным и обоснованным", — подтвердил он в беседе с телеканалом "360" .

Ранее Лайф писал, что Хамовнический суд Москвы вынес приговор двум исполнителям покушения на певца Авраама Руссо, которое произошло 16 лет назад. Виталий Джуру и Алексей Трясников получили 9 и 12 лет колонии строгого режима соответственно. В деле фигурировал ещё один человек — Михаил Демкин, но он скончался, будучи под арестом, ещё в 2014 году. Следствие установило, что организатором покушения на Руссо стал предприниматель Тельман Исмаилов, который находится в международном розыске.