Исполнителей покушения на Авраама Руссо приговорили к 12 и 9 годам колонии строгого режима
Исполнители покушения на певца Авраама Руссо. Фото © LIFE
Хамовнический суд Москвы вынес приговор двум исполнителям покушения на певца Авраама Руссо, которое произошло 16 лет назад. Виталий Джуру и Алексей Трясников получили 9 и 12 лет колонии строгого режима соответственно.
Исполнители покушения на Авраама Руссо. Видео © LIFE
С осуждённых также взыщут суммарно один миллион рублей. В деле фигурировал ещё один человек — Михаил Демкин, но он скончался, будучи под арестом, ещё в 2014 году.
Певца Авраама Руссо пытались убить в 2006 году, его автомобиль обстреляли и ранили исполнителя в бедро. Пострадавший попал в реанимацию. Следствие считает, что из-за личной неприязни покушение организовал бывший миллиардер и экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Сейчас он находится в международном розыске.
Ранее Лайф сообщал о том, что певец Авраам Руссо назвал черногорцев "жалкими людьми" из-за предоставления страной политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, который подозревается в покушении на музыканта.