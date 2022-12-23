Байден подписал оборонный бюджет США на рекордную сумму в $858 млрд
Американский лидер Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет США на 2023 год в размере 858 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"В пятницу, 23 декабря, президент подписал закон <…> об оборонном бюджете на 2023 финансовый год", — указано в документе.
Напомним, профильные комитеты обеих палат Конгресса согласовали рекордный проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в сумме 858 млрд долларов. Данный документ включает меры по исключению России из G20 и предоставление Украине помощи на не менее 800 млн долларов.
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Flickr / The White House