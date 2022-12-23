Врач рассказала, что поможет бросить курить

При отказе от курения важно не забывать про позитивный настрой, также нужно иметь большое желание избавиться от этой вредной привычки. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

По её словам, прежде всего человек должен понять, почему он хочет прекратить потреблять табак. После этого необходимо завести дневник, куда стоит записывать каждую выкуренную сигарету. При этом нужно быть честным и пообещать себе не трогать папиросы. Стремление к достижению цели поможет добиться положительных результатов, отметила эксперт.

Специалист добавила, что отказаться от сигарет поможет новое увлечение, например спорт. Хобби заставляет человека отвлечься и не думать о вредной привычке, подчеркнула Гамбарян.