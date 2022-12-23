Майданов назвал истерикой решение Украины приговорить его к 15 годам тюрьмы

Певец и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что решение Украины приговорить его к 15 годам тюрьмы — истерика и ненависть врагов. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости" .

"Ничего нового в заявлении СБУ я не увидел. Истерика и ненависть врагов — это лучшее подтверждение правильности того, что мы делаем. Ну, и на сегодня новые санкции или обвинения стали формой высокого признания не только в нашей стране, но и за рубежом всей нашей деятельности", — сказал он.