Майданов назвал истерикой решение Украины приговорить его к 15 годам тюрьмы
Певец и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что решение Украины приговорить его к 15 годам тюрьмы — истерика и ненависть врагов. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".
"Ничего нового в заявлении СБУ я не увидел. Истерика и ненависть врагов — это лучшее подтверждение правильности того, что мы делаем. Ну, и на сегодня новые санкции или обвинения стали формой высокого признания не только в нашей стране, но и за рубежом всей нашей деятельности", — сказал он.
Майданов подчеркнул, что продолжит защищать интересы России, безопасность и суверенитет страны.
Ранее Лайф рассказывал, что СБУ спустя 8 лет задержала мужчину, поднявшего флаг России над мэрией Харькова. Эти годы "преступник" "соблюдал меры конспирации", меняя адреса и номера телефона, а при обыске у него нашли российскую патриотическую атрибутику, оружие и патроны к нему.
LIFE / Дмитрий Киселев