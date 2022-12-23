Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Депутата Госдумы РФ, певца Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине за "посягательство на территориальную целостность" страны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве отметили, что Майданов в феврале 2022 года поддержал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР, а также выступил за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи республикам.