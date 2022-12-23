Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
Депутата Госдумы РФ, певца Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине за "посягательство на территориальную целостность" страны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
"К 15 годам тюрьмы осуждён депутат Государственной думы России... СБУ собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В ведомстве отметили, что Майданов в феврале 2022 года поддержал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР, а также выступил за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи республикам.
Ранее Лайф сообщал, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал экс-главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, обвиняемого в хищениях в период, когда он возглавлял "Укргазбанк".
LIFE / Сергей Дубровин