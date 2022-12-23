Эксперт объяснил, почему хранить деньги "под подушкой" — худший из вариантов сбережений

Хранить наличные средства у себя "под подушкой" — худший из возможных вариантов. Куда лучше перевести до 40% сбережений в иностранную валюту. Об этом РИАМО рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Если у вас есть сумма наличных денег, то прежде всего нужно помнить о том, что просто держать купюры под подушкой — наименее выгодный вариант, поскольку кеш быстро теряет в покупательской способности из-за высокой инфляции. Это касается и рублей, и долларов, и других валют. Купить валюту — ещё не значит заставить деньги работать", — рассказал Бахтин.

По словам эксперта, рекомендация хранить до 40% имеющихся сбережений в валюте является универсальной для всех, кто получает основной доход и несёт основные траты в рублях. При этом хранить сбережения можно и в альтернативных валютах, таких как юань и гонконгский доллар. Последний, к слову, имеет привязку к доллару США и позволяет через биржи покупать акции ведущих китайских компаний.