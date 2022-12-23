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23 декабря, 12:49

Фонд "Доброе дело" привёз подарки детям из центра раннего развития в Донецке

<p>Подарки, которые фонд "Доброе дело" привёз для детей из центра раннего развития в Донецке. Обложка © <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/volontery-dobrogo-dela-privezli-podarki-dlja-detej-tsentra-rannego-razvitija-v-donetske/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Подарки, которые фонд "Доброе дело" привёз для детей из центра раннего развития в Донецке. Обложка © Телеканал "360"

Члены фонда "Доброе дело" привезли подарки детям из центра раннего развития в Донецке. Среди презентов в том числе художественная и развивающая литература для дошкольников, которую передали жители Московской области, ведь в городе из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ закрыты практически все магазины, где можно приобрести такие книги и канцелярские принадлежности.

Под украинские атаки попадал и сам центр, однако для его воспитанников нельзя останавливать обучение даже на короткий срок, так как пропуски приводят к потере прогресса. Но иногда удары со стороны бойцов Незалежной всё же мешают ученикам добраться до учреждения. Так, в день, когда для малышей пришла посылка, занятия смогли посетить только двое ребят, когда обычно занимаются свыше 20 детей. Родители называют сотрудников центра боевыми — во время обстрелов педагоги спасают ученикам жизнь.

"Был прилёт. <…> Мы под туалетом с ними сидели. Папа звонит, говорит: "Вы железные". Естественно, рядом с нами дети", — отметила педагог центра Виктория Кулеша.

По данным телеканала "360", в учреждение часто попадают довольно тяжёлые дети, некоторые из них с трудом передвигаются. Однако благодаря труду педагогов многие ребята идут учиться в обычные школы.

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