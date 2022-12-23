Игорь Бутман и Владимир Машков стали новыми "Легендами Тавриды"

В Москве 22 декабря определились новые лауреаты премии "Легенды Тавриды", ими стали саксофонист и продюсер Игорь Бутман, а также актёр и режиссёр Владимир Машков. Церемония вручения прошла на катке в саду "Эрмитаж", сообщает пресс-служба проекта.

Игорь Бутман стал лауреатом премии "Легенда Тавриды". Фото © Предоставлено Лайфу

"Таврида" наглядно показывает, что у нас в стране живут самые замечательные люди. От молодёжи идёт невероятная энергия и заряд творчества. Ежегодно молодые люди приезжают на "Тавриду" вдохновлённые и полные желания играть, собирать ансамбли, создавать свою музыку. Искусство объединяет, даёт нам веру в то, что мы живём ради будущего поколения, и мы должны сделать так, чтобы те, кто придёт нам на смену, сделали всё ещё лучше", — сказал Бутман.

Владимир Машков (справа) стал лауреатом премии "Легенда Тавриды". Фото © Предоставлено Лайфу

Машков в свою очередь отметил, что "Таврида" даёт актуальные возможности для совместного сотрудничества больших мастеров и начинающего поколения. Он выразил благодарность организаторам за создание такого необыкновенного пространства и пожелал всем резидентам успеха, таланта, энтузиазма и страстного движения к мечте без потерь.

Лауреатам премии была вручена памятная статуэтка, идею которой разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке "Тавриды" в Крыму — скульптурой "Человек, смотрящий в море", символизирующей бесконечный творческий поиск.

"Легенды Тавриды" — премия-признание, которую учредили молодые деятели культуры и искусства – участники проектов арт-кластера "Таврида" для своих наставников и учителей. Она является единственной в России премией, номинантов и победителей которой определяет творческая молодёжь страны, выражая таким образом благодарность и признание выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональный рост и самореализацию молодых творцов. Премия проходит уже в третий раз. Победителей традиционно определяли резиденты и мастера арт-кластера путём закрытого голосования.