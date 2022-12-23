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23 декабря, 12:39

Гоблин Пучков: США сами виноваты, что россияне будут смотреть пиратский релиз "Аватара"

Гоблин Пучков: Если США не показывают в РФ фильмы легально, то посмотрим пиратскую версию

Если США не хотят восстанавливать с Москвой отношения и показывать в России свои фильмы, то наши граждане посмотрят их пиратские версии. Таким образом публицист, писатель и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в эфире радио Sputnik прокомментировал старт проката картины "Аватар: Путь воды" в РФ.

Напомним, что вторая часть "Аватара" вышла в неофициальный прокат ввиду отказа правообладателя выпустить фильм в России из-за санкций. При этом Пучков отметил, что именно в США находятся все пираты, которые воруют американское кино и выгружают в Сеть. Таким образом они борются за свободное распространение информации, но совершенно не задумываются о миллионах долларов, вложенных в создание картины. Затем, продолжил блогер, фильмы скачивают россияне и показывают в кино.

"Раньше у нас с этим боролись, но после введения санкций перестали. Является ли это нарушением авторских прав? Да, является. Но если американцы не хотят восстанавливать отношения и показывать у нас фильмы легально, то и ладно, тогда посмотрим вот так", — заявил Пучков.

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Ранее Лайф писал, что компания Walt Disney Co. пересмотрела свои ожидания от прокатных сборов фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Причиной стало то, что за первые два дня лента собрала 53 миллиона долларов на внутреннем рынке.

Обложка ©

"Аватар: Путь воды", режиссёр Джеймс Кэмерон, сценаристы Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа / Kinopoisk.ru

Светлана Оперук

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