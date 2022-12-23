Гоблин Пучков: США сами виноваты, что россияне будут смотреть пиратский релиз "Аватара"

Если США не хотят восстанавливать с Москвой отношения и показывать в России свои фильмы, то наши граждане посмотрят их пиратские версии. Таким образом публицист, писатель и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в эфире радио Sputnik прокомментировал старт проката картины "Аватар: Путь воды" в РФ.

Напомним, что вторая часть "Аватара" вышла в неофициальный прокат ввиду отказа правообладателя выпустить фильм в России из-за санкций. При этом Пучков отметил, что именно в США находятся все пираты, которые воруют американское кино и выгружают в Сеть. Таким образом они борются за свободное распространение информации, но совершенно не задумываются о миллионах долларов, вложенных в создание картины. Затем, продолжил блогер, фильмы скачивают россияне и показывают в кино.

"Раньше у нас с этим боролись, но после введения санкций перестали. Является ли это нарушением авторских прав? Да, является. Но если американцы не хотят восстанавливать отношения и показывать у нас фильмы легально, то и ладно, тогда посмотрим вот так", — заявил Пучков.