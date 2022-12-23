Жена Байдена призналась, что каждый Новый год получает от него один и тот же подарок

Жена американского лидера Джо Байдена Джилл Байден рассказала, что ежегодно получает от супруга один и тот же презент на Новый год. Об этом она призналась в эфире ток-шоу на телеканале CBS, сообщает Independent.

По словам первой леди США, каждый год Джо Байден специально для неё сочиняет стихотворение. От праздника к празднику строки, конечно, меняются, но традиция остаётся. При этом Джилл поспешила успокоить: помимо стихов президент делает ей и материальные подарки.