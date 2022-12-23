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23 декабря, 12:31

Жена Байдена призналась, что каждый Новый год получает от него один и тот же подарок

Супруга Байдена рассказала, что каждый Новый год он дарит ей стихи

Жена американского лидера Джо Байдена Джилл Байден рассказала, что ежегодно получает от супруга один и тот же презент на Новый год. Об этом она призналась в эфире ток-шоу на телеканале CBS, сообщает Independent.

По словам первой леди США, каждый год Джо Байден специально для неё сочиняет стихотворение. От праздника к празднику строки, конечно, меняются, но традиция остаётся. При этом Джилл поспешила успокоить: помимо стихов президент делает ей и материальные подарки.

Байден оскорбил целую нацию своим публичным высказыванием

Байден оскорбил целую нацию своим публичным высказыванием

Ранее Лайф рассказывал, что Джо Байден подарил президенту Франции Эмманюэлю Макрону зеркало из дерева, срубленного на территории Белого дома, коллекцию виниловых пластинок с записями американских артистов и архивную копию патента первого фонографа, созданного Томасом Эдисоном.

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ТАСС / picture-alliance / Consolidated / Michael Reynolds – Pool via CNP

Максим Плетнёв

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