Жена Байдена призналась, что каждый Новый год получает от него один и тот же подарок
Супруга Байдена рассказала, что каждый Новый год он дарит ей стихи
Жена американского лидера Джо Байдена Джилл Байден рассказала, что ежегодно получает от супруга один и тот же презент на Новый год. Об этом она призналась в эфире ток-шоу на телеканале CBS, сообщает Independent.
По словам первой леди США, каждый год Джо Байден специально для неё сочиняет стихотворение. От праздника к празднику строки, конечно, меняются, но традиция остаётся. При этом Джилл поспешила успокоить: помимо стихов президент делает ей и материальные подарки.
Ранее Лайф рассказывал, что Джо Байден подарил президенту Франции Эмманюэлю Макрону зеркало из дерева, срубленного на территории Белого дома, коллекцию виниловых пластинок с записями американских артистов и архивную копию патента первого фонографа, созданного Томасом Эдисоном.
ТАСС / picture-alliance / Consolidated / Michael Reynolds – Pool via CNP