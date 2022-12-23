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23 декабря, 12:16

Чемпионом России по фигурному катанию стал Евгений Семененко

<p>Фигурист Евгений Семененко. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фигурист Евгений Семененко. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Евгений Семененко стал чемпионом России по фигурному катанию. Турнир проходит в эти дни в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ он набрал 295,07 балла. Примечательно, что ставший вторым Пётр Гуменник набрал такую же сумму баллов, однако завоевал серебро. Подобное произошло впервые в истории. Бронзовую медаль чемпионата страны забрал Александр Самарин (282,40).

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Артур Белкин

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