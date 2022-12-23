Россиянам дали советы по привлечению денег в 2023 году через новогоднюю ёлку

Новогодняя ёлка — волшебный предмет, ведь она является главным символом Нового года. Поэтому ещё на этапе подготовки к празднику можно загадать желания. Как же с помощью ели привлечь финансы в 2023 году, рассказала финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова в беседе с "Вечерней Москвой".

"Новый год — это самое лучшее время для проведения различных магических ритуалов, в том числе и на привлечение денег. Ёлка стоит в нашем доме все праздники и буквально впитывает в себя энергию радости и положительных эмоций", — отметила экстрасенс.

Так, продолжила она, денежные ритуалы с ёлкой помогут не только исполнить желания, но и зарядиться нужным настроением на весь следующий год. Для привлечения высоких доходов рекомендуется поставить дерево на юго-западе квартиры, ведь именно там проходит больше всего денежных энергетических потоков. А ещё можно сделать так, чтобы ёлка отражалась в зеркале. Кузнецова посоветовала иногда вставать между реальным деревом и его отражением и заряжаться положительной энергией.

"Если дома есть кот, он обязательно захочет здесь поспать! Достаточно постоять две-три минуты, думать надо при этом о том, от каких недугов вы хотите избавиться", — поделилась эзотерик.