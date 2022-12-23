Россиян предупредили о телефонном мошенничестве с переводом денег на Украину

Заслуженный юрист Иван Соловьёв в беседе с RT сообщил об активизации телефонных мошенников, использующих новую схему, связанную с Украиной. Он предупредил, чтобы россияне проявили осторожность.

По его словам, злоумышленники представляются россиянину сотрудниками региональных полицейских управлений и сообщают, что кто-то воспользовался его личными данными и перевёл деньги в Незалежную. А это, отмечают мошенники в разговоре, является "финансированием врага и влечёт строгое наказание за госизмену". После этих слов жертва следует указаниям лжеполицейских и теряет все средства со счёта.

Поэтому, подчеркнул Соловьёв, услышав, как кто-то на другом конце трубки представляется полицейским, нужно закончить разговор. Хотя бывают случаи, когда граждане пытаются уточнить, о каком, например, банке идёт речь. Такие вопросы часто застают мошенников врасплох.