Социальный фонд России получил официальный логотип

Социальный фонд России, который заработает с 1 января 2023 года, получил официальный логотип и фирменный стиль. Разработку команды АНО "Национальные приоритеты" показал на своём сайте Пенсионный фонд России.

"Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию — с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква Ф, символизирующая главный фонд страны", — рассказала гендиректор АНО София Малявина.

Окончательный вариант логотипа выбрали по итогам серии количественных тестов, для которых привлекалась разная целевая аудитория, а также качественных исследований при участии непосредственных получателей услуг фонда. При этом, как отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, общая концепция фирменного стиля по смыслу представляет не только идею объединения, но и обновления функций и сервисов.

Вывески офисов клиентского обслуживания по всей стране будут менять постепенно, а 1 января логотип появится на сайте фонда.