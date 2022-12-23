Врач призвала не дышать над картошкой и объяснила, чем это чревато
Лор Найденова рассказала, как дыхание над картошкой при простуде может обжечь слизистую
Врачи не назначают простывшим пациентам дышание над картошкой в качестве терапии, ведь это не является доказанной медицинской манипуляцией. К тому же такой метод может привести к ряду опасных заболеваний. Каких именно, Лайфу рассказала врач-оториноларинголог многопрофильной клиники "БалтМед" Александра Найдёнова.
"Из картофеля при его остывании выделяются различные вещества, на которые у человека может быть аллергия, что может вызвать отёк. К тому же если у человека есть гнойное воспаление в лор-органах, такая процедура только усугубит его течение. Также можно получить ожог слизистых дыхательных путей. Сильное прогревание слизистой носа вызывает обильное отхождение слизи, что может послужить ухудшением в течение болезни", — отметила Найдёнова.
Специалист категорически рекомендовала избегать такого способа самолечения и не использовать его даже в качестве профилактики, ведь никакой пользы он принести не может.
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