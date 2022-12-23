Психолог описала идеальную квартиру, где нет места дискомфорту и тревоге

Психолог Галина Руснак в беседе с Лайфом рассказала, какая квартира нужна россиянам, чтобы не испытывать тревогу. Так, по словам специалиста, первым и самым основным критерием "идеального жилья" является право собственности на него, а вот ипотеки и кредиты большинству граждан всё-таки доставляют дискомфорт в психологическом плане. При этом многие торопятся приобрести недвижимость, после чего нередко жалеют о покупке.

"Я рекомендую сначала арендовать жильё, чтобы определиться, нравится ли вам жить в квартире или лучше выбрать дом, подходит ли этот район или лучше посмотреть соседний, возможно, жильё с видом на реку совсем не для вас, так зачем переплачивать?" — пояснила Руснак.

Вместе с тем эксперт не рекомендует покупать студии. Для комфортного проживания в квартире должно быть не менее двух комнат, в каждой из которых обязательно есть окно. При этом не стоит забывать, что любому члену семьи необходимо личное пространство и дети в этом случае не исключение, поэтому у ребёнка, указала наша собеседница, должна быть отдельная комната.

В то же время длинные и узкие коридоры зачастую пугают большинство людей. По словам психолога, визуально увеличить пространство можно с помощью зеркал, в противном случае человек будет чувствовать себя узником в собственной квартире.