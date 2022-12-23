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23 декабря, 11:30

Россиянам объяснили, как считается зарплата в новогодние праздники

Юрист Кофанов напомнил о двойной оплате труда работающих в новогодние праздники

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов объяснил, по какому принципу оплачивается работа в новогодние праздники. Его слова приводит издание "Вечерняя Москва".

"Если человек не работает в период январских праздников, то нужно руководствоваться статьёй 112 Трудового кодекса: наличие в месяце праздничных дней не должно влиять на размер оклада. <...> В этом году в двойном размере должна оплачиваться работа с 1 по 8 января", — сказал специалист.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса, сотрудник, которого привлекают к работе в праздничный день, имеет право выбрать двойную оплату либо предоставление дополнительного выходного. Если же начальник отказал в повышении оклада, то разрешить ситуацию помогут в прокуратуре и госинспекции труда. Соответствующую жалобу можно подать онлайн, резюмировал юрист.

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Наталья Исакова
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