В Нижневартовске вместо ледяной Снегурочки на площади появился "суровый Чингисхан"

В Нижневартовске установили ледяные новогодние фигуры, которые вызвали негодование у местных жителей и комментаторов в соцсетях. Люди сочли скульптуры слишком суровыми.

Наиболее активно обсуждалась Снегурочка, которую некоторые назвали "мужиком-снегуром" или Чингисханом.

"Утолщённая красавица взирает", — пошутил один из пользователей в соцсетях.

Некоторые СМИ пишут, что местные власти, предположительно, потратили на эту новогоднюю композицию десять миллионов рублей. В мэрии города призвали пока не делать выводов о ледяных фигурах, поскольку они ещё не завершены, а их официальное открытие запланировано на 24 декабря.

"Подрядчик ещё не представил заказчику работу как законченную, так что давайте подождём немного с оценками со стороны города", — сообщили в Администрации Нижневартовска изданию "Подъём".



