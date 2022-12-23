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23 декабря, 11:26

В Нижневартовске вместо ледяной Снегурочки на площади появился "суровый Чингисхан"

В Нижневартовске установили суровые ледяные фигуры, рассмешившие пользователей соцсетей

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/hellotyumen2019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202</a></p>

Обложка © VK / "Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202

В Нижневартовске установили ледяные новогодние фигуры, которые вызвали негодование у местных жителей и комментаторов в соцсетях. Люди сочли скульптуры слишком суровыми.

Наиболее активно обсуждалась Снегурочка, которую некоторые назвали "мужиком-снегуром" или Чингисханом.

"Утолщённая красавица взирает", — пошутил один из пользователей в соцсетях.

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Некоторые СМИ пишут, что местные власти, предположительно, потратили на эту новогоднюю композицию десять миллионов рублей. В мэрии города призвали пока не делать выводов о ледяных фигурах, поскольку они ещё не завершены, а их официальное открытие запланировано на 24 декабря.

"Подрядчик ещё не представил заказчику работу как законченную, так что давайте подождём немного с оценками со стороны города", — сообщили в Администрации Нижневартовска изданию "Подъём".

  • В Нижневартовске установили суровые новогодние фигуры. Фото © VK / "Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202
    В Нижневартовске установили суровые новогодние фигуры. Фото © VK / "Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202
  • В Нижневартовске установили суровые новогодние фигуры. Фото © VK / "Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202
    В Нижневартовске установили суровые новогодние фигуры. Фото © VK / "Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202

В Нижневартовске установили суровые новогодние фигуры. Фото © VK / "Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202

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Ранее Лайф писал о том, что в Керчи главную новогоднюю ёлку украсили шарами в цвета украинского флага.

Илья Суриков

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