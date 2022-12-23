В Нижневартовске вместо ледяной Снегурочки на площади появился "суровый Чингисхан"
В Нижневартовске установили суровые ледяные фигуры, рассмешившие пользователей соцсетей
Обложка © VK / "Снято на" Привет, сей час Тюмень Подслушано 202
В Нижневартовске установили ледяные новогодние фигуры, которые вызвали негодование у местных жителей и комментаторов в соцсетях. Люди сочли скульптуры слишком суровыми.
Наиболее активно обсуждалась Снегурочка, которую некоторые назвали "мужиком-снегуром" или Чингисханом.
"Утолщённая красавица взирает", — пошутил один из пользователей в соцсетях.
Некоторые СМИ пишут, что местные власти, предположительно, потратили на эту новогоднюю композицию десять миллионов рублей. В мэрии города призвали пока не делать выводов о ледяных фигурах, поскольку они ещё не завершены, а их официальное открытие запланировано на 24 декабря.
"Подрядчик ещё не представил заказчику работу как законченную, так что давайте подождём немного с оценками со стороны города", — сообщили в Администрации Нижневартовска изданию "Подъём".
Ранее Лайф писал о том, что в Керчи главную новогоднюю ёлку украсили шарами в цвета украинского флага.