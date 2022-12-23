В Посольстве РФ в США сравнили отношения Москвы и Вашингтона с "ледниковым периодом"

Нынешние двусторонние отношения между Россией и США переживают "ледниковый период", однако власти в Вашингтоне не хотят их разрыва. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

"По вине местных правящих кругов, одержимых идеей закрепить за нами образ "международного изгоя", состояние российско-американского диалога сравнимо с "ледниковым периодом", — отметил Антонов.

По словам дипломата, какие-либо контакты с американской администрацией носят лишь эпизодический характер, а если дипломатов и зовут в Госдеп, то лишь для того, чтобы зачитать "очередной демарш". При этом власти США не дают представителям РФ изложить собственные подходы. Впрочем, говорить о полном разрыве дипотношений между странами пока не приходится, отметил посол.

"Вместе с тем надо признать, что американцы не хотят идти на полный разрыв. Они пытаются контролировать кризис. Понимают последствия избыточно резких шагов. Тем более что речь идёт о двух крупнейших ядерных державах. Осознают и то, что без России невозможно отвечать или найти ответы на глобальные вызовы", — заметил Антонов.

Важным фактором является и то, что власти США предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию внутри России, однако представители посольства их регулярно пресекают. Кроме того, дипломаты РФ продолжают убеждать власти Штатов в бесперспективности "разговора через губу", добавил Антонов.