Песков: Нет никаких контактов США и РФ по вопросу возможности встречи Путина и Байдена
У России и США нет никаких предварительных контактов по вопросу возможности встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никаких предварительных контактов на этот счёт нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, и это неоднократно говорилось", — сказал он.
При этом Песков подчеркнул, что прежде всего речь идёт о скорейшем окончании СВО за счёт достижения всех целей, которые перед собой ставит РФ.
Напомним, накануне Путин заявил, что любой конфликт заканчивается мирными переговорами, и чем быстрее к руководству Киева придёт осознание необходимости диалога с Москвой, тем будет лучше. А в США заявили о готовности Байдена встретиться с президентом РФ, но при одном условии — при наличии "серьёзной готовности" со стороны РФ.
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