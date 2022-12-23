Песков: Нет никаких контактов США и РФ по вопросу возможности встречи Путина и Байдена

У России и США нет никаких предварительных контактов по вопросу возможности встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Никаких предварительных контактов на этот счёт нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров, и это неоднократно говорилось", — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что прежде всего речь идёт о скорейшем окончании СВО за счёт достижения всех целей, которые перед собой ставит РФ.