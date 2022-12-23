В Мелитополе перед входом в парк Горького взорвался автомобиль
В Мелитополе перед входом в парк Горького взорвался автомобиль. Фото © Телеграм-канал Владимира Рогова
Взрыв прогремел в автомобиле перед входом в парк культуры и отдыха имени М. Горького в Мелитополе. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По предварительной информации, в 12:13 в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль", — написал он в телеграм-канале.
А ночью 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в результате погибли два человека, также там был ранен бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в скором времени ему предстоит операция. Кроме того, пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.