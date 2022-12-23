Стало известно, к какому году могут исчезнуть императорские пингвины

65% видов животных и птиц, обитающих в Антарктиде, в том числе императорские пингвины, могут исчезнуть к 2100 году. Об этом говорится в исследовании, которое размещено в журнале PLOS Biology. Учёные утверждают, что ухудшение ситуации произойдёт, если люди не смогут сократить выбросы.

"Существующие усилия по сохранению [природы] недостаточны в меняющемся мире. 65% (в лучшем случае 37%, в худшем случае 97%) местных наземных таксонов и наземных морских птиц, вероятно, сократятся к 2100 году. Императорские пингвины считаются наиболее уязвимым таксоном, за ними следуют другие морские птицы", — сказано в материале.

Специалисты добавили, что из-за увеличения глобальной температуры ландшафт континента меняется. По этой же причине большинство видов растений и животных сейчас находятся в опасности.