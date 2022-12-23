Стало известно, к какому году могут исчезнуть императорские пингвины
Более половины видов животных и птиц в Антарктиде могут исчезнуть к 2100 году
65% видов животных и птиц, обитающих в Антарктиде, в том числе императорские пингвины, могут исчезнуть к 2100 году. Об этом говорится в исследовании, которое размещено в журнале PLOS Biology. Учёные утверждают, что ухудшение ситуации произойдёт, если люди не смогут сократить выбросы.
"Существующие усилия по сохранению [природы] недостаточны в меняющемся мире. 65% (в лучшем случае 37%, в худшем случае 97%) местных наземных таксонов и наземных морских птиц, вероятно, сократятся к 2100 году. Императорские пингвины считаются наиболее уязвимым таксоном, за ними следуют другие морские птицы", — сказано в материале.
Специалисты добавили, что из-за увеличения глобальной температуры ландшафт континента меняется. По этой же причине большинство видов растений и животных сейчас находятся в опасности.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что последние восемь лет оказались самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений. По его словам, эти данные являются для нас "сигналом бедствия", который посылает Земля.
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