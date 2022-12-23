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23 декабря, 09:19

Москвичка накормила сына и его коллегу ужином, а наутро обнаружила их мёртвыми

В Москве после позднего ужина скончались двое грузчиков

В Москве женщина накормила ужином сына и квартиранта, после чего оба мужчины скончались. Инцидент произошёл в одном из домов на улице Первомайской, сообщает "Рен-ТВ".

Известно, что сыну москвички было 35 лет, а квартиранту из Средней Азии — 24 года. Оба мужчины работали грузчиками. Они вернулись домой поздно, съели ужин, приготовленный хозяйкой квартиры, и легли спать. Перед этим квартирант сообщил, что чувствует себя плохо. Сын женщины ни на что не жаловался.

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Утром следующего дня хозяйка попыталась разбудить мужчин, но обнаружила, что они мертвы. Сотрудники полиции осмотрели квартиру, причина смерти мужчин не уточняется.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве годовалый ребёнок умер через три дня после того, как врачи поставили ему диагноз ОРВИ.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков

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