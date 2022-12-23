Москвичка накормила сына и его коллегу ужином, а наутро обнаружила их мёртвыми

В Москве женщина накормила ужином сына и квартиранта, после чего оба мужчины скончались. Инцидент произошёл в одном из домов на улице Первомайской, сообщает "Рен-ТВ".

Известно, что сыну москвички было 35 лет, а квартиранту из Средней Азии — 24 года. Оба мужчины работали грузчиками. Они вернулись домой поздно, съели ужин, приготовленный хозяйкой квартиры, и легли спать. Перед этим квартирант сообщил, что чувствует себя плохо. Сын женщины ни на что не жаловался.

Утром следующего дня хозяйка попыталась разбудить мужчин, но обнаружила, что они мертвы. Сотрудники полиции осмотрели квартиру, причина смерти мужчин не уточняется.