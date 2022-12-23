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23 декабря, 08:16

В Москве годовалый ребёнок умер от ОРВИ через три дня после постановки диагноза

В Москве годовалый ребёнок умер через три дня после того, как врачи поставили ему диагноз ОРВИ. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Бездыханным тело сына обнаружила 23-летняя мама малыша. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали его смерть. Примечательно, что за три дня до этого родители обращались к врачу, который поставил мальчику диагноз ОРВИ и прописал лечение. За час до его смерти мама просыпалась покормить ребёнка, который поел и после этого уснул.

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Ранее Лайф сообщал, что в Смоленской области трёхмесячный малыш получил черепно-мозговую травму после того, как упал с дивана.

Обложка ©

Pixabay

Артур Белкин

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