В Москве годовалый ребёнок умер от ОРВИ через три дня после постановки диагноза

В Москве годовалый ребёнок умер через три дня после того, как врачи поставили ему диагноз ОРВИ. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Бездыханным тело сына обнаружила 23-летняя мама малыша. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали его смерть. Примечательно, что за три дня до этого родители обращались к врачу, который поставил мальчику диагноз ОРВИ и прописал лечение. За час до его смерти мама просыпалась покормить ребёнка, который поел и после этого уснул.