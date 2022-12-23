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23 декабря, 08:10

Бренд "Кротовуха" может появиться в России

Предприниматель из Москвы подал заявку на регистрацию бренда "Кротовуха"

Индивидуальный предприниматель Антон Семёнов подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда "Кротовуха". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Согласно заявке, бренд регистрируется по пяти различным классам системы классификации товаров и услуг, что позволяет производить и продавать спиртовые настойки, медовухи, сидр, водку, ром и саке, а также спиртовые эссенции и экстракты. При этом чем конкретно будет заниматься фирма в случае её регистрации — пока не известно.

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Лайф уже рассказывал о "кротовухе". Помимо точного рецепта и фотографии напитка мы поделились множеством мемов по теме. Например, пользователи даже узнали у нейросети, как она видит эту настойку.

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Twitter / vainglory_fair

Артур Белкин

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