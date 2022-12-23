Бренд "Кротовуха" может появиться в России
Предприниматель из Москвы подал заявку на регистрацию бренда "Кротовуха"
Индивидуальный предприниматель Антон Семёнов подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда "Кротовуха". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Согласно заявке, бренд регистрируется по пяти различным классам системы классификации товаров и услуг, что позволяет производить и продавать спиртовые настойки, медовухи, сидр, водку, ром и саке, а также спиртовые эссенции и экстракты. При этом чем конкретно будет заниматься фирма в случае её регистрации — пока не известно.
Лайф уже рассказывал о "кротовухе". Помимо точного рецепта и фотографии напитка мы поделились множеством мемов по теме. Например, пользователи даже узнали у нейросети, как она видит эту настойку.
Twitter / vainglory_fair