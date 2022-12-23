Сенатор Климов заявил о готовности Совфеда при необходимости дорабатывать нормы об иноагентах
Совет Федерации готов доработать законы об иноагентах при возникновении новых угроз. Об этом заявил глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. По словам сенатора, в 2023 году парламентариям предстоит быть готовыми к возможным корректировкам в случае появления новых вызовов.
"Речь в первую очередь о двух федеральных законах, принятых нами в текущем году и вступивших в силу с 1 декабря 2022 года. Оба посвящены проблематике контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Первый из законов фактически суммирует наш десятилетний опыт работы в части так называемых иностранных агентов, а второй вносит необходимые изменения и дополнения в 39 отраслевых федеральных законов", — отметил Климов на заседании комиссии.
Сенатор добавил, что Совфед готов к конструктивному взаимодействию как с правоохранительными органами, так и с обществом.
Ранее Лайф писал, что Госдума на заседании 24 ноября одобрила в третьем, заключительном чтении законопроект о противодействии иностранному вмешательству. Документ принят в развитие законодательства об иностранных агентах.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ