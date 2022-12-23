Комиссия Совфеда подготовит спецдоклад о спецоперации
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовит специальный доклад, посвящённый специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.
"Мы планируем материалы, связанные с СВО, выделить в отдельный блок и проработать", — заявил сенатор на заседании комиссии.
Климов добавил, что комиссия также обсуждает планы провести ряд выездных заседаний, в том числе на Дальнем Востоке и в новых российских регионах.
А ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава государства начал выступление с минуты молчания в память о погибших бойцах, а затем подчеркнул, что военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены. Президент также поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и напомнил, что ограничений по финансированию ВС РФ нет, страна даёт всё, что просит армия.
Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"