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Опубликовано 23 декабря 2022, 07:45

Комиссия Совфеда подготовит спецдоклад о спецоперации

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовит специальный доклад, посвящённый специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Мы планируем материалы, связанные с СВО, выделить в отдельный блок и проработать", — заявил сенатор на заседании комиссии.

Климов добавил, что комиссия также обсуждает планы провести ряд выездных заседаний, в том числе на Дальнем Востоке и в новых российских регионах.

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А ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава государства начал выступление с минуты молчания в память о погибших бойцах, а затем подчеркнул, что военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены. Президент также поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и напомнил, что ограничений по финансированию ВС РФ нет, страна даёт всё, что просит армия.

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Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Александра Вишнякова
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