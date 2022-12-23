Комиссия Совфеда подготовит спецдоклад о спецоперации

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовит специальный доклад, посвящённый специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Мы планируем материалы, связанные с СВО, выделить в отдельный блок и проработать", — заявил сенатор на заседании комиссии.